Aantal slachtoffers insulinespuiter Rahiied A. blijft voorlopig vraagteken

De 22-jarige Rotterdammer wordt er van wordt verdacht drie bewoners van verpleeghuizen te hebben vermoord door hen insuline toe te dienen. Volgens de aanklacht wordt A. verweten meer slachtoffers te hebben willen maken. Eerder is aangegeven dat in totaal vijftien gevallen worden onderzocht, waaronder zeven sterfgevallen.

Bronnen rond het onderzoek meldden eerder dat het OM nog een vierde en vijfde geval op de korrel hebben. Advocaat Hamers, die nabestaanden van slachtoffers bijstaat, zegt ervan in kennis te zijn gesteld dat na onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) twee nieuwe dodelijke slachtoffers aan de tenlastelegging zijn toegevoegd. Daar is vanochtend niets over gezegd.

Insulinemoorden

Om hoeveel slachtoffers het in de geruchtmakende zaak rond de insulinemoorden uiteindelijk zal gaan, hangt volgens justitie af van het onderzoek naar de medische dossiers dat door het Nederlands Forensisch Instituut wordt uitgevoerd. Het is nog wachtten op de rapportage. Ook wacht justitie nog op de verslagen van de patholoog-anatoom van de sectie die is verricht op de drie stoffelijke overschotten die werden opgegraven.

Advocaat Robbert van Haneghem, die Rahiied A. bijstaat, betreurt de trage gang van zaken. ,,Ik ben benieuwd wanneer er nou duidelijkheid kan worden gegeven over de definitieve tenlastelegging’’, reageerde hij vanochtend. En later, na de zitting: ,,Het Openbaar Ministerie wil geen stukken verstrekken zo lang ze nog geen beslissing heeft genomen over de omvang van de tenlastelegging. Mijn cliënt zit nu bijna een jaar in voorlopige hechtenis. De onzekerheid doet hem geen goed. Het gaat slecht met hem.’’

Onwel

Rahiied A. die als uitzendkracht in de zorg werkte bij verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio, werd vorig jaar november aangehouden nadat een vrouw in verpleeghuis ’t Huys te Hoecke in Puttershoek onwel was geworden. Al gauw kwamen er aanwijzingen dat de Rotterdammer mogelijk meer slachtoffers had gemaakt in Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk. Voor mensen bij wie geen medische noodzaak bestaat om hen insuline toe te dienen, kan de stof dodelijk zijn.