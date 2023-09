Accijnsverhoging op alcohol: bijna 60.000 inwoners Hoeksche Waard geraakt

Naar een nieuw avontuur: Kim de Baat beëindigt wielercar­riè­re door overtrai­ning

Wielerkampioene Kim de Baat hangt haar racefiets aan de wilgen vanwege fysieke problemen. Geboren in Rotterdam en opgegroeid in de Hoeksche Waard, werd ze vorig jaar nog Belgisch kampioen. Maar na een jaar van strijd en tegenslagen, is het op. ,,Mijn lichaam kan mijn gedachten niet meer bijhouden.”