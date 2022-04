Ad (88) fietste met geheime post fluitend langs de Duitsers: ‘Mijn kinderen had ik het niet laten doen’

Weet hij veel. Ja, vanuit Zuid-Beijerland had hij Rotterdam zien roken, maar de 6-jarige Ad Konijnendijk ziet in 1940 geen kwaad in al die Duitse militairen die zijn school hebben ingevorderd. Als ‘zo’n vent’ hem op straat vriendelijk wat druiven aanbiedt, denkt hij zelfs: best aardige lui. ,,Ik had nog nooit druiven of snoep geproefd”, vertelt Konijnendijk nu. ,,Dus ik was wel enthousiast.”