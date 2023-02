Afsluiting Heinenoordtunnel leidt tot grote drukte, kilometerslange file op N217

Bep (82) en Piet (81) geven het goede voorbeeld met balkongym: ‘Heb op Piet moeten inpraten om mee te doen’

In coronatijd dook het fenomeen balkongym op, om daarna ook weer weg te ebben. Maar in de Rotterdamse wijk Kralingseveer blazen fysiotherapeuten de bewegingslessen nieuw leven in. Want de meeste mensen bewegen te weinig, zeker senioren.

