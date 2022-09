Agenten die werkten op avond van truckdrama brengen eerbetoon aan slachtoffers

Vakantie op tropisch strand? Zomer Dagmar (18) in teken EK: ‘Wat ik meemaak, maakt bijna niemand mee’

Terwijl leeftijdsgenoten op een tropisch strand lagen, beulde Dagmar Mourits (18) zich met Jong Oranje maandenlang af op weg naar het EK onder 19 in Noord-Macedonië. Vanaf vandaag is het nog één keer alles geven. En daarna… naar Ibiza. ,,Even lekker niks.’’

27 augustus