Al 14.000 tegels gewipt in de Hoeksche Waard

Vluchtende neusbeer uit Breda vindt nieuw thuis in Plaswijck­park

Het rode neusbeertje dat vorig jaar plotseling opdook in de buurt van Breda heeft een nieuw thuis gevonden in het dierenverblijf in het Rotterdamse Plaswijckpark. De beer ontsnapte steeds uit verblijven waarvan de bovenkant niet afgedekt was. Dat is de kooi in Plaswijckpark wel, zegt dierenverzorger Kees Schrammeijer bij Plaswijckpark.