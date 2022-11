Alice (36) woont in een opgeruimd huis: ‘Het zorgt voor rust in je hoofd’

Roy Brinkman moet bij Capelle uit de puinhopen een vrienden­ploeg zien te smeden

Was er zaterdagmiddag na het wegsturen van trainer Ralph Kalkman met de 3-2 zege van Capelle op Zwaluwen nu wel of niet sprake van het beoogde schokeffect? Ja, vond een deel van de bezoekers. Nee, vond het andere deel van de Capelse aanhang. ,,Veel beter dan in de afgelopen weken was het niet. Het spel was opnieuw veel te pover.”

6 november