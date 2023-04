Angst voor ongeregeldheden tijdens Koningsnacht, burgemeester kondigt noodbevel af

Spar­ta-trai­ner Maurice Steijn ziet toch provoce­rend juichen Sambo: ‘Woorden van gisteren komen vreemd over’

Sparta-trainer Maurice Steijn komt, een dag na Twente – Sparta (3-3), terug op zijn uitspraken in onder meer deze krant over het veelbesproken moment rondom zijn scorende verdediger Shurandy Sambo. Die zou toch niet in de camera hebben gejuicht, maar het Twente-publiek bewust geprovoceerd hebben. Ook Sambo heeft spijt. Wél vindt de KNVB dat de wedstrijd stilgelegd had moeten worden na de bierdouche die de Spartanen te verwerken kregen.