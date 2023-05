Annelies helpt (wees)kinderen in Tanzania een weg uit de armoede te zoeken

Theo deed onderzoek aan de andere kant van de wereld, maar zet zich nu in voor natuur om de hoek

Hij ondernam een natuurexpeditie naar Algerije, ontdekte onderaardse gangenstelsels in Nieuw-Guinea en was twaalf jaar vioolbouwer in Wales. ‘Op zijn oude dag’ is de blik van Theo(dorus) Schuurmans echter lang niet meer zo op het buitenland gericht. Sterker, als voorzitter van het Hoekschewaards Landschap zet hij zich nu vooral in voor het natuurschoon om de hoek.