App voorspelt overlast van windturbines langs Oude Maas

Via de app kunnen deze omwonenden ook met hun gemeente delen hoe zij het geluid van het veelbesproken windpark ervaren. Hoeksche Waard en Barendrecht zijn van plan om maandelijks op de eigen gemeentewebsite een terugkoppeling te geven over de uitkomsten en de eventuele vervolgstappen. Eind februari stemde de gemeenteraad van Barendrecht er al mee in om haar inwoners ‘te faciliteren bij het verhalen van de schade ’ die de windmolens mogelijk kunnen veroorzaken.

Ingenieursbureau

De gratis via Google Play of AppStore te downloaden app is ontwikkeld door ingenieursbureau Arcadis. Die geeft maandag 28 maart tijdens een digitale informatiebijeenkomst (19.30 tot 21.00 uur) uitleg over het gebruik en de mogelijkheden van de Geluidsverwachtingen-app. Naast een voorspelling van de hinder voor de locatie waar de gebruiker van de app woont, wordt tevens informatie gegeven over het weer en de energieopbrengst van het windpark.