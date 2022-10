Aptroot nog minstens één jaar waarnemend burgemeester: ‘Ik wil nog wat puntjes op de i zetten’

Wapeninle­ver­ac­tie deze week draait vooral om messen, én om jongeren: ‘Als dat mes maar weg is’

Het bezit van steekwapens onder jongeren is volgens de politie zorgwekkend. In de hoop het aantal te verminderen, kunnen ze de komende week hun wapens inleveren zonder daar een straf voor te krijgen. Een deel van de jeugd voelt zich met een mes op zak veiliger of stoerder. Dat moeten we niet hebben, concluderen de 25 gemeentes rond Rotterdam en in de regio Zuid-Holland-Zuid.

