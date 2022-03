Arie de Jongh tikt met twee vingers jubileumboeken van SSS over: ‘Kwam neer op een maand werk’

Een pikante rol speelde Arie de Jongh, de 76-jarige duizendpoot die zijn typemachine liet spreken. De oud-docent aan de Lagere Land- en Tuinbouwschool had ongeveer 100 uur nodig voor zijn typewerk. ,,Elke dag een pagina’’, legt hij zijn werkwijze uit. ,,Met twee vingers tikken, wat neerkwam op een maand werk. Het was het samenbrengen van de boeken van de broers Aart en Rijk in ’t Veld. Zelf heb ik er niets aan toegevoegd.’’

De beschrijving van de laatste twintig jaar kwam uit de pennen van voorzitter Bas van der Linden (mannenvoetbal) en secretaris Mary Tros (damesvoetbal). ,,Om de een of andere reden is het digitale bestand van het laatste boek zoekgeraakt’’, aldus De Jongh. ,,Omdat kopiëren geen optie was, ben ik begonnen met overtypen van het boek van Rijk, die het boek 80 jaar SSS had geschreven. Gelukkig waren de foto’s wel digitaal beschikbaar.’’

Puck van Heel

De Jongh ziet zich niet als een geschiedschrijver. Toch leverde hij, via de overlevering van zijn vader, een opvallend verhaal aan. Eind twintiger jaren speelde SSS een wedstrijd in Dinteloord en deed zich daarbij voor als Feyenoord. Dat werkte. Maar het bedrog kwam uit omdat de spelers niet bepaald Rotterdams spraken. Met de staart tussen de benen keerden de Klaaswalers terug naar de Hoeksche Waard.

SSS werd in die dagen getraind door Puck van Heel, een Feyenoorder met een enorme staat van dienst, die wekelijks het stoomtrammetje pakte om van Rotterdam naar Klaaswaal af te reizen. Later is er wel een erewedstrijd gespeeld tegen het ‘grote’ Feyenoord, met na afloop een feestavond in het roemruchte Hotel Piek.

