Arie Kruithof 15 jaar preses NSVV: ‘Je moet zelf meer initiatieven ontplooien om dorp levend te houden’

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ‘het verzamelde werk’ van Arie Kruithof (63) is niet (auto)biografisch. ,,Het oorspronkelijke idee was om mijn columns te bundelen voor het 75-jarige jubileum van de vereniging. Dat viel door corona evenwel in het water, waardoor we het nu uitbrengen. Binnen én buiten de vereniging, vanwege de herkenbaarheid voor andere clubs. Want het geeft een beeld van het wel en wee van de vereniging en van de tijdsgeest.’’