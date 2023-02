Arie Verhorst, boer in Westmaas, opnieuw gekozen voor drie jaar als LTO Noord voorzitter in Zuid-Holland

Gemeente: ‘Pak wat vaker de bus of de fiets, en shop lokaal tijdens afsluitin­gen Heinenoord­tun­nel’

Ook zo in de file gestaan tijdens de eerste weekendafsluiting van de Heinenoordtunnel? De kans is aanzienlijk. Zelfs Heinenoorders, aan de voet van de tunnel, deden er soms een uur over om van het eiland af te komen. Reden voor de gemeente Hoeksche Waard om bewoners nogmaals op het hart te drukken: ‘Pak liever de bus of de fiets’.

8 februari