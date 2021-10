Arnout en Rosan zeilden met peuter de wereld over tijdens pandemie: ‘Hele zeilerswereld stond op tilt’

Het mysterie van de dorpspomp in Strijen: ‘We staan hier op een waterber­ging van 30.000 liter!’

5 oktober Op het eerste gezicht is er niets bijzonders met de waterput op het plein voor de kerk in Strijen. De pomp steekt boven de put uit, maar de bovenkant is helemaal dichtgemetseld. Is dat bewust gebeurd of hebben we te maken met een namaakput?