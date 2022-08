Asielzoekers mogen vijf jaar langer in ’s-Gravendeel blijven

Dokter Gerritsen doet na 21 jaar door ziekte praktijk van de hand: ‘Ik stond continu aan’

Dokter Gerritsen was ze én is ze nog, zij het voor even. Meer dan 21 jaar was Tanneke Gerritsen een vraagbaak, maar vooral de hoop op genezing voor inwoners van Puttershoek wier gezondheid geen vanzelfsprekende onbezorgdheid meer was. Door multiple sclerose kan ze de huisartsenpost niet meer met die overgave runnen die ze van zichzelf eist. Binnenkort stapt ze uit de praktijk.

25 augustus