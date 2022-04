Aubades, vrijmarkten, kinderoptochtjes: zo zag Koningsdag er in de Hoeksche Waard uit

De terugkeer van de uitgebreide viering van Koningsdag betekende in Strijen de rentree van de vrijmarkt. Degenen die hun speelgoed, spulletjes, cd’s en boeken wilden aanbieden, moesten vroeg uit de veren. Klokslag negen uur begon de vrijmarkt in het (winkel)hart van het Keendorp, dat samen met de ‘Kaai‘ - de kruising van de Kerkstraat en de Boompjesstraat - ook de centrale plek was voor de rest van het feestprogramma. Het voorzichtig doorkomende Oranjezonnetje verhoogde de stemming.

Volledig scherm Het terrein van voetbalvereniging SSS stond garant voor vertier in Klaaswaal © Jeffrey Groeneweg

Het (kunstgras)veld van voetbalvereniging SSS in Klaaswaal deed op Koningsdag dienst als ‘festivalterrein’, waar jong en oud samenkwam. Waar de ouderen toosten met bittertjes, leefden de Klaaswaalse kinderen zich uit in een heus spellenpark waarin ook de stormbaan was opgenomen. Lekker ravotten, klimmen en klauteren dus, waarna de knorrende magen gestild konden worden bij de diverse foodtrucks op het terrein.

Volledig scherm De superhelden namen bezit van de straten van Maasdam © Jeffrey Groeneweg

Sporthal Duyvesteyn was in Maasdam het epicentrum van Koningsdag. Een belangrijk onderdeel was de klassieke optocht in de ochtend door de straten van Maasdam. Fietsen waren omgetoverd in futuristische superheldenvoertuigen.

Volledig scherm Het Pop-Up koor trakteerde Oud-Beijerland op muzikale klanken © Jeffrey Groeneweg

Muziek was een belangrijk bestanddeel van het Koningsprogramma in Oud-Beijerland, waar het centrum de gehele dag gevuld was met de meest uiteenlopende klanken. Dweilorkesten openden de dag, het podium bij de Heeren van Beijerland was de gehele dag de plek voor diverse optredens. Het Pop-Up koor zorgde in de ochtenduren voor muzikale klanken. Een mooie voorbode ook voor het Korenfestival, dat over een kleine twee maanden gaat plaatsvinden.'

Volledig scherm Feest op het Voorwinden-terrein in 's-Gravendeel tijdens Koningsdag. © Jeffrey Groeneweg

De traditionele wielerronde ontbrak weliswaar, maar verder was het in ’s-Gravendeel een Koningsdag waarbij oude tijden herleefden. Van de Oranjemarkt rond de Kreek via de optredens van de plaatselijke muziekverenigingen NLS en Juliana tot het knallende feest op het terrein van Voorwinden met FeestDJ René: de stemming was als vanouds aan de boorden van de Kil.