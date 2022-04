Automobilist maakt inschattingsfout en komt vast te zitten in smalle doorgang: ‘Hij bleef gas geven’

Eindelijk weer een normale Koningsdag in Spuidorp

Blijdschap bij oranjevereniging Prinses Juliana in Oud- Beijerland. Na de feestloze Koningsdagen tijdens de coronapandemie hebben ze weer van alles op poten gezet in het Spuidorp. Maar er zijn ook zorgen, want bijna het gehele bestuur stopt er daarna mee. Dus wil het dorp dat Koningsdag ook in 2023 kan worden gevierd, dan zullen nieuwe vrijwilligers moeten opstaan.

