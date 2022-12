‘Behulpzame buurman’ dreigt met plas bloed van ketchup en mesje voor deur: ‘Ben erin geluisd’

Waarom het toch zo vaak vast staat op de ‘Route 66 van Hoeksche Waard’ (en vier andere vragen)

Nee, een pretje wordt het volgend jaar niet, als de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel dichtgaan voor renovatie. Maar ook nu al ondervinden automobilisten in Hoeksche Waard dagelijks last van files, vooral op de belangrijke hoofdweg N217. Vijf vragen over de ‘Route 66 van Hoeksche Waard’.

2 december