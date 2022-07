Bemanningsleden veerpont krijgen erepenning voor redden van drenkelingen

Drie bemanningsleden van veerpont The Queen Jacqueline hebben donderdag in Nieuw-Beijerland een erepenning ontvangen van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen voor het redden van slachtoffers uit een auto die afgelopen winter te water was geraakt.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot reikte de erepenningen uit aan het drietal, onder wie eigenaar Lennart Hoorweg. Hij kreeg tevens een oorkonde voor de pont, als blijvende herinnering aan de spectaculaire reddingsactie. De medaille van de KMRD is met haar 250 jaar de oudste nog bestaande Nederlandse onderscheiding en is al al 7500 maal uitgereikt.

Theatervoorstelling

Op zaterdag 19 februari stapten twee Nieuw-Beijerlanders - een man en vrouw - 's avonds in de auto om naar Spijkenisse te rijden voor een theatervoorstelling. Op weg naar daarnaartoe belandden de twee in het Spui: ze dachten de pont op te rijden, maar die bleek nog aan de overkant te liggen. Minutenlang lagen ze met hun auto in het water.

Het personeel van de The Queen Jacqueline had de koplampen van de te water gegane Peugeot 307 opgemerkt, waarna de schipper rap naar de overkant was gevaren. Met de klep probeerde hij de auto naar de oever te duwen. Twee personeelsleden schoten vervolgens vanaf de klep te hulp. Ze trokken de bijrijder via een raampje naar buiten. De bestuurder kon daarna op eigen kracht wegkomen. Het onfortuinlijke duo hield aan het hachelijke avontuur slechts een paar blauwe plekken over.

Verdrinkingsdoden

In ons land verdrinken ongeveer 150 mensen per jaar. Gelukkig worden er ook veel drenkelingen gered door snel optreden van omstanders en door het slachtoffer te reanimeren. De KMRD wil zo veel mogelijk verdrinkingsdoden voorkomen. Dat doen ze door voorlichting te geven over redden en reanimeren van drenkelingen.

