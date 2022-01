Bestuurder 1,5 kilometer meegesleurd door vrachtwagen: ‘Kilo of duizend voel je niet’

Deze maatrege­len moeten vertraging en hinder bij renovatie Heinenoord­tun­nel beperken

De renovatie van de Heinenoordtunnel tussen de Hoeksche Waard en Barendrecht is pas in 2023 en 2024, maar de voorbereidingen ervan zijn al in volle gang. Rijkswaterstaat vreest voor files en omleidingen. Een overzicht van de maatregelen die verkeershinder moeten beperken.

20 november