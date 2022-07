Betonnen wegversmallers op Haringvlietbrug zijn te zwaar: brug moet dicht om ze te vervangen

Strijenaar (18) met flinke hoofdwond achtergela­ten na mishande­ling

Een 18-jarige man uit Strijen is woensdagavond mishandeld in Oud-Beijerland. Hij was onderweg naar een bushalte, toen hij op de Beneden Molendijk uit het niets door twee anderen werd geschopt en geslagen. De verdachten zijn aangehouden.

30 juni