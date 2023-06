Bewolkte dag in Hoeksche Waard

De vrou­wen-Tour de France naar Rotterdam? ‘Tof, want steeds meer jonge vrouwen zijn dol op wielrennen’

Pas bevallen van een kindje, zit wielrennen er even niet in voor fietskampioen Chantal Blaak. Maar als de Tour de France Femmes volgend jaar vertrekt vanuit Rotterdam, is ze er zeker bij. ,,Hoe mooi is dat: wielrennen met mijn dochter langs de kant!’’