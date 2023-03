Bewoners ‘kwetsbare’ Sluisjesdijk verbaasd: Truckersrit langs hun voordeur

Vierdui­zend kaartjes voor gratis Koningsdag­con­cert in Ahoy binnen tien minuten uitver­kocht

Het Koningsdagconcert dat op 19 april plaatsvindt in Ahoy is volledig uitverkocht. De kaartverkoop met 4000 gratis tickets ging vrijdagochtend om 10.00 uur van start en nauwelijks tien minuten later waren er al geen kaartjes meer beschikbaar.