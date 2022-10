Bewoners verzetten zich tegen extra parkeerplek waarvoor bomen gekapt moeten worden

De bewoners van het Rozenerf in ’s-Gravendeel zijn het niet eens met de komst van een extra parkeerplaats die in hun straat is gepland. Ze hebben zelfs de hulp van specialisten én enkele fracties uit de Hoeksche Waardse gemeenteraad ingeroepen om het plan van tafel te krijgen.

,,Die extra parkeerplaats is absoluut niet nodig, want er is voldoende parkeergelegenheid in onze straat en de Zonnebloemlaan, waar ook nog eens extra plekken zouden moeten komen. Maar wat wij vooral betreuren, is dat zes bomen die totaal niet ziek zijn zomaar moeten wijken voor een parkeerplaats die volgens ons totaal overbodig is’’, vertelt Lieneke Koster, die namens de bewoners van het Rozenerf spreekt.

Vorig jaar november kregen die bewoners, net als die in omliggende straten, een brief van de gemeente Hoeksche Waard met het vraag of zij wilden aangeven wat zij graag wilden veranderen of verbeteren in hun wijk.

Grote verbazing

Koster: ,,Daar is vervolgens een hele tijd overheen gegaan, tot we enkele weken geleden een schrijven in de bus kregen waarin de veranderingen aangekondigd stonden. Tot onze grote verbazing lazen we daarin dat, naast een verbreding van de bocht in onze straat zodat grotere voertuigen makkelijker door de straat konden rijden en de komst van een elektrische laadpaal, er extra parkeerplaatsen zouden komen in de Rozenerf en de Zonnebloemlaan. En dat terwijl dat we daar de noodzaak totaal niet van inzien.’’

Er werd een handtekeningenactie gestart en ook de gemeentepolitiek werd ingeschakeld. ,,We hebben contact gelegd met de fracties van GroenLinks, Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen om ons verhaal aan te kaarten. We hebben al vertegenwoordigers van de eerste twee partijen gesproken en ook bomendeskundige Arie Pieters is geweest. Die heeft bevestigd dat de bomen niet ziek zijn. We willen desnoods ook naar de gemeenteraad op 15 november om onze stem te laten horen.’’

