Bewoners Vlaardingse Westwijk steken de handen uit de mouwen

De schoonmaakactie is de eerste actie die Hamit Karakus in gang heeft gezet. Begin maart is de oud-wethouder van Rotterdam aangesteld door de gemeente Vlaardingen als programmadirecteur van de Westwijk. Zijn taak is om deze wijk aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. De Westwijk wordt nu getypeerd door armoede, weinig perspectief op een baan en stage en een soms onveilige leefomgeving.

Karakus heeft ruime ervaring. In het verleden zette hij het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) op, bedoeld om de achterstand in dit deel van Rotterdam in te halen. Met de schoonmaakactie van 13 tot en met 18 juni is het begin gemaakt voor de Westwijk. Karakus: ,,Met deze schoonmaakweek gaan we samen met de bewoners de handen uit de mouwen steken. Met buurtgenoten je omgeving schoonmaken en houden verbindt’’, verwacht Karakus, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA.

Karakus is met verschillende partijen in gesprek om de Westwijk naar een hoger plan te tillen. ,,We beginnen met acties die zorgen voor een schone en hele buitenruimte. De gemeente Vlaardingen doet bijvoorbeeld mee met extra maai- en veegacties en reparatiewerkzaamheden. Woningcorporatie Waterweg Wonen en Irado stimuleren bewoners om hun woningen en portieken op te ruimen.’’

De opruimweek wordt feestelijk afgesloten in de Heemtuin, waar alle deelnemers als dank voor hun inspanning een geveltuinbox in ontvangst mogen nemen, waarmee zij een boomspiegel of geveltuin kunnen opfleuren.

