Bijzonder: Oud-Beijerlandse surfer Pieter-Bas (13) haalt 7500 euro op voor overleden helden

Noodfonds om onderne­mers door de crisis te loodsen: ‘Zonder hen een saaie boel in de Hoeksche Waard’

14:54 Een noodfonds moet ondernemers in de Hoeksche Waard door de crisis loodsen. Er moet 4 miljoen euro beschikbaar komen voor bedrijven die door het virus in de financiële malaise zijn geraakt. De gemeenteraad beslist op 16 juni over het voorstel.