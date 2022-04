Bijzonder schouwspel: graan wordt met historisch zeilschip naar het eiland vervoerd

Teleurstel­ling en verbazing: grote winnaar VoorWaards voelt zich gepasseerd

De grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in de Hoeksche Waard, VoorWaards, is teleurgesteld en verbaasd over het advies van informateur Jon Hermans-Vloedbeld om tot een coalitie van de vier grootste partijen - CDA, Lokalen HW, SGP en VVD - te komen.

8 april