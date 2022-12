Bloemen en bonbons voor 102-jarige Klaartje: ‘Voor alles is een tijd’

Net toen de burgemeester aanklopte, speelde het carillon van de kerktoren een bekend sinterklaasliedje: ‘Hoor wie klopt daar kind’ren, hoor wie tikt daar zachtjes tegen ‘t raam (…)’. Heel toepasselijk, omdat de deurbel door renovatiewerkzaamheden tijdelijk ontbreekt.

Klaartje van der Linden is geboren in Goudswaard en woonde als jong meisje in Zuid-Beijerland. Ze trouwde met een bakkersknecht uit Puttershoek. Het jonge stel kocht in 1950 een bakkerszaak in Westmaas. De 102-jarige is daar niet meer weggegaan en woont er al 72 jaar.

Bakkerstraditie voortgezet

Het leven in een bakkerij bestaat uit vroeg opstaan en hard werken. Veel tijd voor hobby’s had ze tijdens haar werkzame leven dan ook niet. Het bakkersechtpaar kreeg wel altijd veel vrienden over de vloer. Hun twee zoons Rijk en Cees zijn ook bakker geworden. Samen met schoondochter Lenie namen zij in 1975 de bakkerij en winkel over.

Vanaf dat moment kreeg de jarige meer vrije tijd. Daardoor kon ze haar hobby’s zoals het oplossen van kruiswoordraadsels, woordzoekers, handwerken en bingo spelen weer oppakken.

Opgewekt en positief

Klaartje van der Linden is een positief ingesteld mens. Op de vraag wat haar levensmotto is, antwoordt ze opgewekt: ,,Voor alles is een tijd!” Het doosje bonbons nam ze dankbaar aan van burgemeester Aptroot die sinds zijn aanstelling in de Hoeksche Waard al opvallend veel 100-jarigen heeft mogen feliciteren.

