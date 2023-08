Boer bijt zich vast in kwestie over sloot: ‘Als ik me erbij neerleg, dan zit ik er ook mijn hele leven mee’

Schoonmaaktip ‘Bacteriën knabbelen aan de vieze voegen in de douche’: zo krijg je verkleurde voegen weer schoon

Vieze voegen in de douche of op de vloer, velen een doorn in het oog. Hoe krijg je die voegen weer schoon en hagelwit? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp nam zelf de proef op de som en deelt haar bevindingen: ,,Tot mijn verbazing was er eigenlijk geen verschil.’’