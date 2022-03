Boer strijdt al tien jaar voor parkeerverbod rond zijn landerijen: ‘Ik ben niet te stoppen’

Rondje langs de velden: Jacobs (78) krijgt dispensa­tie voor noodklus en Barend­recht raakt keeper kwijt

Rob Jacobs krijgt er maar geen genoeg van: de markante Rotterdammer keert op 78-jarige leeftijd terug als trainer in het amateurvoetbal. Hij helpt Lekkerkerk uit de brand. Bij Barendrecht was er deze week even paniek, toen bleek dat ze tussentijds een keeper zijn kwijtgeraakt. Dat en meer in het rondje langs de velden.

12 maart