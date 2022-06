Boeren protesteren in Heinenoord tegen stikstofplannen: ‘Ik vrees met grote vreze’

Met het protest willen de actievoerders ‘aandacht vragen voor wat er op het spel staat voor de lokale boeren', legt woordvoerder Laurens den Hartigh uit. „We zijn hier met allemaal jonge boeren die gemiddeld 25, 26 jaar oud zijn. Die zitten volop in bedrijfsovernames of zijn net begonnen. We steken onze nek uit en dan krijg je deze klap in je gezicht", zegt Den Hartigh over de stikstofplannen.

Avondspits

De tractoren zijn niet tijdens de avondspits de weg opgegaan, maar iets na acht uur 's avonds. Den Hartigh: „Het is een heel spontane actie. In principe trek je meer aandacht als je dit tijdens de spits doet, maar het idee kwam pas vanmiddag op. Tot hoe laat we doorgaan? Geen idee, misschien staan we hier morgenochtend nog wel.”

Morgen is de grote dag voor de boeren als de Tweede Kamer gaat stemmen over de moties die vorige week tijdens het stikstofdebat zijn ingediend. Den Hartigh verwacht er niet veel van: „Ik vrees met grote vreze. Ik denk dat ze de plannen er gewoon door heen drukken. Maar dan blijven we doorgaan met de protesten en sluiten we ons aan bij eventuele andere acties.”

Ook op het viaduct over de N57 op Voorne-Putten werd vanavond door boeren geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. ‘Steun onze boeren’ was daar onder meer op spandoeken te lezen.

