Bouwen tegen de woningnood? Deze bewoners zijn er niet blij mee en wel hierom

Passion-kruis trekt veel bekijks ondanks de kou

Ondanks de kou kwamen zaterdag honderden belangstellenden naar de Beneden Molendijk in Oud-Beijerland om een replica van het kruis uit The Passion te bewonderen. Het nepkruis lag tussen 14 en 21 uur uitgestald in het Spuidorp in het kader van de The Passion 40daagse, een opwarmertje voor het jaarlijkse tv-spektakel.

3 april