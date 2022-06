Deze oud-politieman heeft veel fantasie: hij schrijft het ene na het andere boek, dit keer een thriller

Auto vliegt spontaan in brand, schrik zit er goed in bij eigenaar

Een auto heeft donderdagochtend in de fik gestaan in de Van Galenstraat in Heinenoord. De auto van het Brits-Duitse merk Mini stond geparkeerd toen de brand ontstond. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er bij de eigenaar en omwonenden goed in.

2 juni