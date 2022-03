Brandstof wordt duurder, de vraag naar lichtere bedrijfsbussen stijgt, en dat merken ze bij dit bedrijf

Boeren in eindspurt om kenteken­plaat voor landbouw­voer­tui­gen te bemachti­gen

Landbouwvoertuigen maar ook bijvoorbeeld heftrucks, grote (zit)grasmaaiers en graafmachines moeten per 1 januari voorzien zijn van een kenteken. Alleen dan mogen ze nog de openbare weg op. In de Hoeksche Waard zijn inmiddels 4500 van dergelijke ‘stevige jongens’ geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Toch is voor die laatste dagen van het jaar is het advies: kijk nog eens goed in schuur.

