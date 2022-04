Brandweer zijn naast je gewone werk kan prima, laten deze mensen zien (en ze zoeken nog collega's)

update/video Uitslaande brand verwoest bovenwonin­gen in Klaaswaal, ook tweede­hands­win­kel flink beschadigd

Aan de Voorstraat in Klaaswaal is maandagochtend rond 06.30 uur brand uitgebroken in een pand met bovenwoningen. De brand was uitslaand en overgeslagen op direct naastgelegen gebouw. De twee panden hebben veel schade opgelopen. Niemand raakte gewond.

21 maart