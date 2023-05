Brocantemarkt met 200 kramen

Extreem­rechts is niet weg: 'We halen alleen nu onze schouders op’

Wetenschapper Nikki Sterkenburg is gespecialiseerd in rechtsextremisme. Zondag spreekt zij de jaarlijkse H.J.A. Hofland-lezing in Rotterdam uit, bij de herdenking van het Bombardement op 14 mei 1940. Extreemrechts is niet weg uit onze stad en maatschappij, zegt ze. We halen alleen steeds meer onze schouders op. ,,Als de Bezetting iets heeft geleerd, is dat je je moet blijven uitspreken tegen extremisme. Hoe moeilijk dat ook is.‘’