Broers veroordeeld voor wiethandel vanuit bedrijfspand Oud-Beijerland

Drugshuis Putters­hoek: speed en pillen zaten verstopt in Pringles­bus en Heineken­tap

Feestvierders die graag een pilletje slikken. Op festivals of -zeker in coronatijden- bij een van de vele party's met vrienden in hun woning in de Arent van Lierstraat. Maar drugshandelaren? Nee, dat zijn Puttershoekers Chantal H. (25) en haar vriend Robert R. (27) pertinent niet. Het Openbaar Ministerie is daarvan ook overtuigd, maar sleepte het stelletje dinsdag desondanks wel voor de politierechter in Rotterdam.

2 maart