Buitenboordmotor met twee sloten gestolen uit haven Recreatieoord Binnenmaas

Marianne zag ‘de hel van de chemothera­pie’, maar bleef zoveel mogelijk sporten

Er zullen tranen vloeien bij de start in Bardonecchia eind augustus, wanneer de Tour for Life van start gaat. Ook bij ex-kankerpatiënt Marianne Bestebreur. Want het 8-daagse fietsevenement van Italië naar Nederland met als doel geld in te zamelen voor kankeronderzoek is voor haar ‘een emotionele introspectie’.

25 juli