Buitendienst gaat voortaan ‘groen’ de weg op: hybride dienstwagens vervangen oude slurpers

Leegstaan­de kerk of kleedka­mers die niet worden gebruikt? ‘Zet ze in als opvang voor asielzoe­kers’

Heb je als voetbalvereniging of kerk wat leegstaand vastgoed over? Dan kan je asielzoekers uit Ter Apel opvangen en helpen. Voor hen wordt namelijk nog druk gezocht naar meer slaapplekken. Initiatief De Thuisgevers hoopt de samenleving ook in déze regio te stimuleren op te staan. ,,Initiatief kan ook vanuit de maatschappij komen. In plaats van dat het opgelegd wordt van bovenaf.”

8:38