Burgemeester Aptroot legt krans en staat stil bij oorlog toen en nu

Nederlandse, Duitse én Canadese, Gijs (93) had altijd hongerige soldaten over de vloer: ‘Vijftig man in de rij’

Persoonlijk maakte Aptroot het toen hij sprak over zijn vader die een concentratiekamp overleefde als twintiger. Hij verloor in de oorlog zijn ouders. Ook de ouders en het enige broertje van zijn moeder werden omgebracht. ,,Bij mij thuis, toen ik jong was, is weinig over de oorlog gesproken. Het was voor mijn ouders te pijnlijk.’’