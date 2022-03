Burgemeester Bram van Hemmen stapt per direct op om ‘moeizame relatie met functionarissen’

Pogingen om de situatie te verbeteren zijn volgens hem niet gelukt. Van Hemmen, die in maart 2020 - middenin de coronacrisis - aantrad als burgemeester, zegt daarom nu ,,met pijn in het hart op te stappen”.

Thuisvoelen

De opstappende burgemeester noemt de Hoeksche Waard een prachtige gemeente waar hij en zijn gezin zich thuisvoelen. ,,Het is bovendien een gemeente waar bewoners en bedrijfsleven op een fijne en creatieve manier samenleven en werken en waarvan ik twee jaar lang in crisistijd de trotse burgemeester mocht zijn’’, aldus de CDA’er.

Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, betreurt het vertrek van Van Hemmen. Hij zegt ,,op zeer korte termijn” een waarnemend burgemeester aan te stellen. Ook de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeente betreurt het vertrek. ,,Maar we respecteren zijn besluit om het ambt neer te leggen.”

Verrast

Voordat Van Hemmen twee jaar geleden burgemeester werd in Hoeksche Waard, was hij ruim zeven jaar burgemeester in Sliedrecht. De Sliedrechtse gemeenteraad reageerde destijds verrast toen hij zijn plotselinge vertrek aankondigde.

Van Hemmen vond het na zeven jaar tijd voor een nieuwe uitdaging, zei hij eerder in een interview tegen deze site. Voor zijn burgemeesterschap in Sliedrecht was de in Rotterdam opgegroeide CDA’er wethouder in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde.