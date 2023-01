Burgers kopen voor een miljoen euro 27 hectare aan grasland voor weidevogels in de Hoekse Waard

Na de aankoop is het de bedoeling om de percelen, die pal naast het Natura 2000-gebied in het Oudeland van Strijen liggen, opnieuw in te richten met meer aandacht voor biodiversiteit.

Franke Remerie, voorzitter Land van Ons: ,,We waren gecharmeerd van deze locatie, omdat onze organisatie in deze regio nog helemaal geen grond in bezit heeft en we deze percelen met minimale aanpassingen aantrekkelijker kunnen maken voor weidevogels.”