Buslijn tussen Strijen en ’s-Gravendeel blijft dankzij hulp van vrijwillige chauffeurs

Por­sche-oldtimers blijven zwartgebla­kerd achter na uitslaande brand in hobbyruim­te in Strijen

Guido van Dijk, huurder van een hobbyruimte waar hij Porsche-oldtimers restaureerde, vecht tegen zijn emoties. Dinsdagochtend rond 08.00 uur brak er brand uit in zijn garage aan de Simon Stevinstraat in Strijen. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kijkt hij een uur later naar de zwartgeblakerde casco’s van zijn grootste liefhebberij.

29 november