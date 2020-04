Buurt stuurt makelaar een brief: ‘Andersgetinten en asocialen niet welkom. We willen het hier gezellig houden’

Yvonne benoemd tot Ridder in de Orde van Oran­je-Nas­sau: ‘Ik stond perplex’

24 april Het telefonische kennismakingsgesprek met burgemeester Bram van Hemmen van de gemeente Hoeksche Waard kreeg voor Yvonne Verhorst - Vis vrijdagmorgen een bijzondere wending. ,,Ik was al verbaasd dat de burgemeester mij belde, maar stond perplex toen hij meldde dat ik koninklijk onderscheiden was en tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau was benoemd. Ik was kort voor de telefoon ging aan het stofzuigen, maar daar is daarna niets meer van gekomen.’’