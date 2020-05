Café ‘t Tonnetje was nog geen seconde open onder nieuwe eigenaren: ‘We willen graag beginnen, maar het mag niet’

Van de Veerdonk en Blaak hadden net tien dagen de sleutel van café 't Tonnetje aan de Havenstraat in Numansdorp toen het kabinet op 12 maart bekendmaakte dat alle horecagelegenheden de deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus. ,,We waren net bezig om het café naar onze smaak in te richten. We zouden pas op 20 maart open gaan voor onze gasten”, zegt Blaak. ,,Toen wij hoorden dat we door het virus niet open konden, stonden we wel even raar te kijken. We geloofden het eigenlijk niet. We willen zó graag beginnen, maar het mag gewoon niet.”