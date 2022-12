Carolina maakt persoonlijke urnen: ‘Ik zag al googelend de lelijkste ‘koekblikken’

Buurt heeft buik vol van trooste­loos ‘Sov­jet-plein’, gemeente betaalt transforma­tie naar groene oase

De Atalanta in ‘s-Gravendeel. Op zich een keurig wijkje. Maar het stenige dorpsplein in het midden van al die best knappe woningen, in de volksmond ook wel bekend als het ‘Sovjet-plein’, is niet bepaald een aanwinst voor de buurt. Nu krijgt het een hoognodige make-over.

28 november