Charlie Aptroot (71) tijdelijke opvolger van plotsklaps vertrokken burgemeester Bram van Hemmen

De aanstelling van Aptroot volgde nog geen halve dag nadat Van Hemmen zijn ontslag indiende bij de commissaris van de Koning. Zijn vertrek vormt de climax van een toch al roerige week in politiek Hoeksche Waard, die dinsdag begon met de onthulling van het AD dat tegen SGP-wethouder Piet van Leenen een onderzoek loopt wegens grensoverschrijdend gedrag. Betrokkenen stellen dat die affaire mede de aanleiding was voor Van Hemmen om te vertrekken.

Aptroot begint vrijdag al en blijft naar verwachting minimaal één jaar aan als eerste burger. De afgelopen jaren is hij waarnemend burgemeester geweest in Wassenaar, Voorschoten en Hilversum. Daarvoor was hij vanaf 2012 burgemeester van Zoetermeer. Van 2003 tot 2012 was hij lid van de Tweede Kamer. Aptroot is 71 jaar. ,,Ik ben hem zeer erkentelijk dat hij op deze korte termijn beschikbaar is”, aldus Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.