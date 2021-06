Christine (75) schittert in AH-reclame: ‘Overal waar ik kom, vragen mensen me of er bitterballen zijn’

Nooit te oud om een nieuwe carrière te beginnen bewijst catwalkmo­del en actrice Christine Visser (75)

27 augustus Je bent nooit om te oud om je dromen na te jagen en een nieuwe carrière te beginnen, bewijst Christine Visser (75) uit Mijnsheerenland. De loopbaan van de YouTube-ster is in een stroomversnelling geraakt. Ze liep mee in een modeshow en is binnenkort te zien in de reclame van Mentos én de nieuwste clip van zanger Tino Martin.