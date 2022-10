Coming Out Day in de Hoeksche Waard: paars uitgelichte gemeentehuizen en regenboogvlaggen

Dit is waarom Jan (64) en Marc (67) opkomen voor oudere lhbti’ers in verpleeg­hui­zen

Een oudere vrouw met dementie sterft in een verpleeghuis. Er wordt contact opgenomen met een achternicht om haar overlijden te melden. ,,‘Weten jullie wel dat ze een partner heeft: is zij al gebeld?! Het is de vrouw die haar dagelijks opzoekt!’. Dat ze dat niet wisten, deed de verpleeghuismedewerkers schrikken. Toen is mij om advies gevraagd. Om herhaling te voorkomen.’’

